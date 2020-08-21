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Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів до Умані, - Аваков

Щороку на святкування іудейського Нового року на Черкащину приїжджали до 50 тис. паломників.

Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів до Умані, - Аваков
Фото: Lb.ua

Україна введе технічні обмеження, які унеможливлять прибуття великої кількості паломників на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана у 2020 році до Умані Черкаської області.

Про це на брифінгу у Вишгороді Київської області заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"З огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані: ми розуміємо всі ризики, які пов'язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тис. осіб у різні останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження і, по суті, святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде", - цитує очільника МВС Інтерфакс-Україна.

Глава відомства зазначив, що українські дипломати вже провели відповідні консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.

"Я думаю, що кожен із вірян прийме і зрозуміє наші обмеження. Цього року хресну ходу православних церков також було скасовано, і тому, я думаю, що цей баланс в ім'я здоров'я людей має бути відновлено", - сказав він.

У цьому контексті Аваков наголосив, що "ми знайдемо механізми регулювання цього процесу для тих, хто не зважає на суспільні інтереси, у нас достатньо сил і можливостей".

Раніше учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош га-Шана у традиційному форматі цього року є неможливим. Це пов’язано зі складною епідемічною ситуацією в Ізраїлі, забороною проведення масових заходів в Україні, необхідністю створення великої кількості місць для обсервації, складністю контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Україну не дозволяти цього року паломництва хасидів в Умані.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

17 серпня глава МВС України Арсен Аваков заявив, що уряд підтримав рішення про обмеження на відвідування іноземцями Умані на свято Рош га-Шана цього року.

18 серпня мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

18 серпня уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

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