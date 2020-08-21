Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів до Умані, - Аваков

Щороку на святкування іудейського Нового року на Черкащину приїжджали до 50 тис. паломників.

Україна введе технічні обмеження, які унеможливлять прибуття великої кількості паломників на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана у 2020 році до Умані Черкаської області.

Про це на брифінгу у Вишгороді Київської області заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"З огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані: ми розуміємо всі ризики, які пов'язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тис. осіб у різні останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження і, по суті, святкування, яким воно було у формі останніх років, не буде", - цитує очільника МВС Інтерфакс-Україна.

Глава відомства зазначив, що українські дипломати вже провели відповідні консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.

"Я думаю, що кожен із вірян прийме і зрозуміє наші обмеження. Цього року хресну ходу православних церков також було скасовано, і тому, я думаю, що цей баланс в ім'я здоров'я людей має бути відновлено", - сказав він.

У цьому контексті Аваков наголосив, що "ми знайдемо механізми регулювання цього процесу для тих, хто не зважає на суспільні інтереси, у нас достатньо сил і можливостей".

Раніше учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош га-Шана у традиційному форматі цього року є неможливим. Це пов’язано зі складною епідемічною ситуацією в Ізраїлі, забороною проведення масових заходів в Україні, необхідністю створення великої кількості місць для обсервації, складністю контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Україну не дозволяти цього року паломництва хасидів в Умані.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

17 серпня глава МВС України Арсен Аваков заявив, що уряд підтримав рішення про обмеження на відвідування іноземцями Умані на свято Рош га-Шана цього року.

18 серпня мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

18 серпня уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.