Окупанти влаштували збройну провокацію поблизу Авдіївки

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень, інформує штаб ООС у фейсбуці.
"Поблизу Авдіївки ворог здійснив декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемету. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у вечірньому зведенні.
У штабі ООС запевняють, що у районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
Нагадаємо, напередодні окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі: поблизу Луганського та двічі - біля Попасної.