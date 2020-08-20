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Окупанти влаштували збройну провокацію поблизу Авдіївки

Серед українських захисників бойових втрат і поранень нема.

Окупанти влаштували збройну провокацію поблизу Авдіївки
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень, інформує штаб ООС у фейсбуці.

"Поблизу Авдіївки ворог здійснив декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемету. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у вечірньому зведенні.

У штабі ООС запевняють, що у районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Нагадаємо, напередодні окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі: поблизу Луганського та двічі - біля Попасної.

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