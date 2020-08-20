​Підозрюваних у справі Гандзюк Мангера і Левіна заарештували до 18 жовтня без права застави

Обвинувачених у замовленні й організації нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера й Олексія Левіна взято під варту до 18 жовтня без права застави.

Про це повідомляють на сайті Офісу генпрокурора.

"Дніпровським районним судом міста Києва 20 серпня 2020 року завершено проведення підготовчого судового засідання та призначено на 28 серпня судовий розгляд обвинувального акта стосовно голови та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради, які обвинувачуються у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Херсонської обласної ради Мангер і екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували за попередньою змовою вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілої.

Раніше було визнано винними та засуджено до різних термінів позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу.

Нагадаємо, 18 серпня у Дніпровському райсуді Києва розпочалося перше, підготовче засідання з ухвалення вироку підозрюваним в організації нападу на Гандзюк. Обоє підозрюваних були присутні на засіданні. При цьому Левін прибув до суду у самих трусах і заявив, що його били.

31 липня 2018 року в Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. 4 листопада вона померла в лікарні. За версією слідства, Мангера підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

"Левін мав шукати виконавців... і запропонував Сергію Торбіну за гроші організувати і здійснити напад на Гандзюк з метою залякування. За злочин - облити дівчину кислотою - пообіцяли винагороду від 2500 до 3000 доларів. Сергій Торбін, учасник Української добровольчої армії, погодився, отримав 500 доларів завдатку і залучив ще 4 учасників Української добровольчої армії", - повідомили на брифінгу в день завершення досудового слідства.

Гандзюк неодноразово надавала волонтерську допомогу членам УДА, тому Торбін, щоб мотивувати до нападу, навмисне ввів в оману членів УДА про її нібито проросійську позицію.

Нападник на Гандзюк Микола Грабчук вилив кислоту на активістку, при цьому обпікся сам, після чого утік з місця злочину і вирушив в Олешки. В'ячеслав Вишневський, який навів його на жертву, отримав повідомлення, що він прибув в Олешки, і сам відправився туди.

Віктор Горбунов купував кислоту, мобільні телефони для конспірації. Левін заплатив решту грошей за напад.

П'ятеро фігурантів справи Гандзюк вже отримали судові вироки: Сергія Торбіна засудили до 6,5 років позбавлення волі. Микиту Грабчука - до 6 років, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського - до 4 років, Віктору Горбунову оголосили вирок у вигляді 3 років.

16 червня 2020 року Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.

Левіна в кінці січня 2020 року затримали в Болгарії, де він проживав останнім часом разом зі своєю співвітчизницею. 27 січня болгарський суд заарештував Левіна на 40 діб. 22 лютого суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна.

28 липня Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна.