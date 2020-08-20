СБУ викрила агентурну мережу на Херсонщині

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією пресцентру, оперативники та слідчі спецслужби встановили, що громадянку України завербували співробітники ФСБ РФ під час перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2015 році.

Її завданням було збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ. Жінка також мала вивчати суспільно-політичну обстановку у південному регіоні нашої країни, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади і управління, неурядових міжнародних фондів та організацій, а також окремих лояльних до РФ політичних і громадських діячів.

"Для виконання розвідувальних завдань ФСБ колишня чиновниця залучила інших проросійськи налаштованих мешканців Херсону. Розвідувальні дані вона передавала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву", - йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання членів агентурної мережі.

Під час обшуків правоохоронці виявили докази їх причетності до проведення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких опрацьовували розвідувальні дані. Також виявлено російські агітаційні матеріали та російські рублі.

Керівницю агентурної мережі ФСБ РФ затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Служби безпеки підготували чиновниці підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у липні СБУ затримала в Києві громадянина К., який упродовж 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників так званої "ДНР" за лінією Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

Затриманий за вказівкою спецслужб Росії керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити низку терористичних актів і диверсій на підконтрольній уряду території України.