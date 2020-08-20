Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Ірхін та Андрій Семенець вдруге не з'явилися в Міністерство юстиції для розгляду дисциплінарної скарги Тараса Безпалого - адвоката підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це розповів LB.ua адвокат Безпалий.

Тепер експертам загрожує притягнення до дисциплінарної відповідальності: від попередження до позбавлення експертної ліцензії.

"Не з'явилися знову експерти. 3 липня не з'явилися, бо обидва нібито перебували у відпустці, а сьогодні обидва начебто на лікарняному. Цікавий збіг. Комісія, аби мати можливість поставити питання експертам, відклала розгляд скарги на 31 серпня. Було одноголосне рішення, що внаслідок їх неявки наступного разу будуть розглядати за їх відсутності взагалі", - сказав Безпалий.

На його переконання, ігнорування експертами кваліфкомісії свідчить про затягування справи, оскільки в положенні про експертну комісію відпустка не є поважною причиною.

"Фактично виходимо з наступного, якщо мій підзахисний перебуває у відпустці, він усе одно має з'явитися в засідання. Так само і є обов'язок експерта з'являтися на кваліфкомісію", - пояснив адвокат.

Безпалий поскаржився в Мін'юст на експертів, оскільки вони провели портретно-психологічну експертизу, порівнявши два відеозаписи ходи, що суперечить методиці. Він наголосив, що таке проводити неможливо.

"При цьому п'ять профільних експертних інститутів на моє прохання провести аналогічні експертизи сказали, що їх провести неможливо, бо це не передбачено чинним законодавством", - проінформував адвокат.

Тож експерти інших інститутів наукових експертиз відмовилися проводити таку експертизу, бо переконані: у рамках психологічного дослідження за відео "впізнати" людей неможливо. Окрім того, за даними Мін'юсту, відповідна методика в реєстрі відсутня: вона не є науково обґрунтованою та атестованою.

Нагадаємо, 18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою до 13 вересня.