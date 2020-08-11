Апеляційний суд відпустив підозрювану в убивстві Павла Шеремета волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Адвокат Тарас Безпалий просив суд змінити запобіжний захід на будь-який інший, не пов'язаний з триманням під вартою.

Кузьменко загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Під вартою вона перебувала 248 днів.

Адвокат просив суд з'ясувати причину неявки прокурорів на два попередні засідання і назвав це "процесуальною диверсією".

За словами сторони обвинувачення, четверо з прокурорів були у відпустці, а дев'ятеро надали перевагу іншим провадженням. Чому - не пояснили.

"Я ознайомився з 38 томами справи і жодних доказів не побачив. Захисту відмовили в проведенні слідчих і процесуальних дій, посилаючись на те, що слідство закінчене. Ризик перешкоджати і переховуватися не доведений. Жодні свідки у справі не кажуть про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко. Немає достатньо підстав підозрювати особу", - сказав адвокат.

Він додав, що мають бути нові докази обґрунтування ризиків. Проте їх немає. Безпалий також послався на практику ЄСПЛ, відповідно до якої ризик утечі підсудної не може визначатися лише суворістю покарання.

"Чотири рази після моменту, коли вбили Шеремета, Кузьменко була за кордоном. Ризик у тому, що вона відпочивала і брала участь у науковій конференції? Окрім того, прокурор пише, що Кузьменко народилася в Горлівці і може туди втекти. 50 листів із волонтерських організацій і військових частин кажуть, що вона приїздила туди з волонтерською допомогою. Вона є в списках на знищення квазіреспублік "ДНР" і "ЛНР". Треба бути суїцидною особою, аби поїхати туди, де тебе кинуть на підвал або вб'ють. І прокурор, який раніше працював у військовій прокуратурі, розуміє, що це абсурд", - сказав адвокат.

За словами Кузьменко, на непідконтрольній території вона не має ні друзів, ні родичів, ні нерухомості.

Окрім того, адвокат послався на відповідь Мін'юсту, за якою методики проведення експертизи ходи не існує.

Він проінформував, що Харківський, Львівський, Одеський наукові інститути судових експертиз відмовилися провести такі експертизи, оскільки неможливо впізнати за двома відео осіб у рамках психологічного дослідження особи.

"Мін'юст відкрив провадження щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності експерта Юрія Ірхіна. Він не з'явився на розгляд. Шукає когось, аби написали рецензію. У нас є законні методи ламати цю вакханалію", - сказав Безпалий.

Разом з тим Кузьменко також заперечила свою причетність до вбивства Шеремета.

"Я перебуваю в незбагненній для себе ситуації. Чекаю від вас не милосердя, а справедливості. Це слова Василя Стуса на перших засіданнях, де він мріяв знайти суддів, які вірні присязі. Репресії - це сталий набір штампів, які перетворюють справи на кліше. Коли було потрібно зганьбити якийсь рух, відкривали справи за важкими звинуваченнями. Рейтинг довіри до волонтерсько-добровольчого руху і став підставою, що на роль убивць було обрано саме нас", - сказала вона.

Окрім того, вона наголосила, що не має мотиву в цій справі. І назвала її "сучасним апгрейтом антирадянської діяльності". Кузьменко вкотре зауважила про різницю у зрості з Антоненком у 14 сантиметрів.

"Його експертиза українською мовою, підпису немає. Це знущання над людьми при повній відсутності доказової бази", - сказала Кузьменко.

Натомість, на переконання прокурора Тарасюка, підозра обґрунтована, а ризики нібито є. За словами прокурора, є ризик впливу на експертів.

"Один висновок Бірча - і все, більше немає нічого", - резюмують судді.

Імовірність допитати експертів як свідків у провадженні прокуратура також вважає тиском. Хоч судді заперечили, оскільки це стандартна практика, а експерти попереджають про кримінальну відповідальність.

На прохання судді прокурор також не зміг навести жодних доказів на підтвердження зв'язку між невстановленими організаторами та Кузьменко.

На переконання суддів, ризики втратили свою актуальність.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі - Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та Андрію Антоненку - змінили підозри на виконавців. Тепер з підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" і "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. 22 травня адвокати повідомили про те, що Національна поліція завершила досудове слідство щодо трьох підозрюваних.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 унаслідок вибуху машини. Розслідування його вбивства високопосадовці публічно називали "справою честі", втім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі не було жодного офіційного підозрюваного.

У грудні 2019-го підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка разом з лікаркою і волонтеркою Юлією Кузьменко і медсестрою одного з парашутно-десантних батальйонів Яною Дугарь. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

17 липня Печерський суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко ще на два місяці залишили в СІЗО, Яну Дугарь - під домашнім арештом, частково скасувавши обмеження.