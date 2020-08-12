У Києві за добу виявили 182 нові випадки COVID-19

На сьогодні в столиці вже 9869 підтверджених випадків захворювання.

За минулу добу в Києві виявили 182 нові випадки коронавірусу СOVID-19.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлені випадки тільки за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 9869 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 39. У Деснянському– 24. Та в Солом’янському та Оболонському районах - по 21 випадку.

Фото: facebook.com/merkieva

Серед хворих: 86 жінок віком від 19 до 85 років і 8 дівчаток від 2 до 13 років, а також 83 чоловіки віком від 19 до 82 рокiв і п’ятеро хлопчиків від 2 до 14 років. Захворіли, зокрема, і п’ятеро медиків.

Госпіталізували 27 пацієнтів, решта - на самоізоляції.

За минулу добу одужала 31 людина. Усього коронавірус подолали 3278 мешканців Києва.

"Не ігноруйте загрозу. Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком. Бережіть себе!" - нагадав Кличко.

Нагадаємо, за добу в Україні кількість інфікованих COVID-19 за добу збільшилася до 1433.