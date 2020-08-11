Окупанти відкривали вогонь із гранатомета біля Мар'їнки

З початку доби російсько-окупаційні війська порушили режим тиші на Донбасі і відкривали вогонь з підствольного гранатомета біля Мар’їнки в Донецькій області.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - наголосили у штабі.

При цьому зазначається, що було зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ - противник здійснив постріли з підствольного гранатомета біля Мар’їнки. На всіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.

Військовослужбовці на провокації бойовиків вогонь у відповідь не відкривали.

"Відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - наголосили у штабі ООС.

Нагадаємо, за минулу добу було зафіксовано провокації бойовиків біля Красногорівки. Окупанти використовували стрілецьку зброю.

10 серпня штаб констатував відсутність поранень і бойових втрат у лавах ООС за пів місяця режиму "тиші".