У Кличка хочуть не допустити забудови біля парку Малишка

Комісія розглядає питання викупу цієї земельної ділянки для суспільних потреб.

Департамент міського благоустрою КМДА видав припис на демонтаж паркану навколо резонансного об'єкту будівництва в парку імені Андрія Малишка у Дніпровському районі. Паркан установила компанія-землекористувач спочатку під виглядом «благоустрою території», а в подальшому вивісила будівельний паспорт на будівництво на Броварському проспекті багатофункціонального центру. Про це повідомив радник Київського міського голови, співголова Комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва, Володимир Бондаренко.

За його словами, Комісія наразі розглядає питання викупу цієї земельної ділянки для суспільних потреб, а саме: розширення парку імені Андрія Малишка.

«По проспекту Броварському в Дніпровському районі міста Києва за дорученням Віталія Кличка Департаментом міського благоустрою Київської міської державної адміністрації анульовано контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою 2014 року», – зазначив Володимир Бондаренко.

За його словами, натомість видано припис на демонтаж паркану в парку. У разі відмови компанії-землекористувача демонтаж може бути здійснено силами комунального підприємства «Київблагоустрій», коли мине 3-денний строк.

У той самий час Володимир Бондаренко засудив залучення невідомих молодиків спортивної статури для протистояння з мешканцями.

«Хочу зазначити, що будь-яка забудова, яка розпочиналась із протистояння з мешканцями – не завершувалась нічим позитивним для забудовника», – зазначив він.

Радник київського міського голови нагадав, що Київська міська рада продала зазначену земельну ділянку площею 0,49 га у приватну власність 2009 року. У 2010 році земельна ділянка двічі змінювала власників.

Комісія з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва, є консультативно-дорадчим органом при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Утворена 2019 року з метою реагування на випадки резонансного будівництва, яке викликає супротив громади.

До складу Комісії входять представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), громадські активісти. Також у своїй діяльності Комісія взаємодіє із місцевими органами державної виконавчої влади та правоохоронними органами.