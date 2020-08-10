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Шахраї привласнили приміщення поліції у Києві

Прокуратура через суд вимагає повернути приміщення громаді.

Шахраї привласнили приміщення поліції у Києві
Фото: Александр Рудоманов

У Києві шахраї на підставі підроблених документів привласнили приміщення, яке належить Національній поліції.

Йдеться про будівлю в Дарницькому районі столиці майже на 90 кв. м і вартістю понад 3 млн гривень.

Про це інформує пресслужба прокуратури м. Києва, яка вимагає повернути територіальній громаді міста Києва вкрадені приміщення.

"Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні місцева прокуратура встановила, що зловмисники, підробивши свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи комунальним майном, що перебуває у користуванні Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві для розміщення кімнати дільничних інспекторів", - йдеться в повідомленні.

Місцева прокуратура подала позов про визнання недійсними правочинів і скасування державної реєстрації прав власності на це майно.

У межах кримінального провадження на приміщення, що стали об’єктом злочинних посягань, накладено арешт. Встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину.

Раніше антикорупційні правоохоронні органи викрили корупційну схему на махінаціях з житлом для військовослужбовців Національної гвардії в інтересах приватної компанії.

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