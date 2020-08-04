Мін’юст оголосив про старт "великого розпродажу в’язниць"

Міністерство юстиції оголосило про початок розпродажу в’язниць. Першим на продаж виставлять Ірпінський виправний центр.

Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

"Великий розпродаж в’язниць розпочинається! 06 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього процесу. Він проходитиме на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж - державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр юстиції Денис Малюська та його заступниця Олена Висоцька розкажуть про плани подальших продажів і напрями використання отриманих від реалізації в’язниць коштів.

Державна установа "Ірпінський виправний центр (№ 132)" розташована в центрі смт Коцюбинське за 14 км від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5, було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації. Останніх засуджених було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.

24 липня голова Мін'юсту Денис Малюська презентував послугу придбання подарункових сертифікатів на проживання у камерах СІЗО з покращеними умовами.

За тиждень міністерство заробило на платних камерах у СІЗО близько 379 тис. гривень. А в Запорізькому слідчому ізоляторі один в'язень викупив собі всі місця в платній камері.