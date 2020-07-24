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Мін'юст запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери СІЗО

"Подаруйте знайомому сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання!".

Мін'юст запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери СІЗО
Фото: "Цензор.Нет"

Міністерство юстиції вирішило продавати подарункові сертифікати у платні камери слідчих ізоляторів. Про це повідомив голова Мін'юсту Денис Малюська у своєму фейсбуці.

"Цей день настав! Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може, навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу – ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах! Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання!" - написав Малюська.

Він надав електронну адресу, за якою сертифікат можна купити з комп’ютера або смартфона.

"Перейдіть за цим посиланням. Оберіть слідчий ізолятор. Оберіть кількість днів ув’язнення (у днях, тижнях або місяцях) та вартість. Сплатіть послугу. Роздрукуйте сертифікат та квитанцію, який надійде вам на електронну пошту. Подарунок готовий!" - зазначив голова Мін'юсту.

Він також наголосив, що діє сертифікат лише протягом шести місяців після придбання. Якщо протягом вказаного строку він не буде використаний, кошти зараховуються як благодійна допомога відповідному слідчому ізолятору.

Малюська також додав, що "клієнтам" Мін'юст обіцяє "цілодобову охорону" та "триразове харчування".

"Платні камери Києва, Чернігова, Львова, Чернівців, Хмельницького, Вінниці, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Дніпра та інших міст України чекають на іменинників! Хоч і пост жартівливий, сама послуга - не жарт", - зазначив міністр юстиції.

Нагадаємо, експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

Камери з покращеними умовами (у них є холодильник, телевізор, душова кабіна) запустили в СІЗО Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова, Житомира.

Станом на 2 липня платні камери принесли більше 180 тис. гривень, які будуть спрямовані на ремонт безкоштовних камер.

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