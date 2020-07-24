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Судновласник Delfi розпочав останню спробу підняти танкер

Якщо вона знову буде невдалою - цим буде займатися АМПУ. 

Судновласник Delfi розпочав останню спробу підняти танкер
Фото: Владислав Криклій Facebook

В Одесі судновласник танкера Delfi, що сів на мілину, розпочав останню спробу викренити його. 

Якщо це зробити знову не вдасться, то підняттям танкера буде займатися Адміністрація морпортів України, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"З 27 липня операція переходить під контроль АМПУ, але не очікуючи цієї дати, ми вже погодили з очільником ОДА в Одеській області Максимом Куцим провести в неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, визнати подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатися за пришвидшеною процедурою і не втрачати час на бюрократичні процедури", - додав він.

Криклій також повідомляв, що вчора вранці на воді біля танкера знову спостерігалася сіра плівка. Про забруднення сповістили Державну екологічну інспекцію. 

"Імовірною причиною забруднення води біля пляжу “Дельфін” стало саме послаблення кріплення бонового загородження. Воно встановлювалося субпідрядником - ТОВ “СМК” навколо судна Delfi для підняття танкера. Частина бонового загородження втратила натяг і занурилася у воду, що і призвело до витікання залишків нафтопродуктів і до забруднення поверхневих вод", - повідомив міністр інфраструктури.

Нагадаємо, що судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року. Танкер "DELFI" зірвало з якоря, він сів на мілину за кілометр від берега і перекинувся. Екіпаж евакуювали. Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера перевищила норму в 157 разів. Пляма поширилася в бік пляжу з відпочивальниками. Пізніше поступово показники проб води почали поліпшуватися.

4 липня президент України Володимир Зеленський доручив ліквідувати наслідки аварії та підняти танкер до 20 липня. В іншому разі він обіцяв підключити правоохоронні органи.

Судновласник робив спроби підняти його, але вони не були успішними. 

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