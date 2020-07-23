Відбулося чергове судове засідання “мінера” мосту Метро Олексія Белька

Запобіжний захід у вигляді поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги продовжено на 60 діб.

За інформацією юридичної компанії "Міллер", сьогодні розгляд справи щодо Олексія Белька, який блокував міст Метро в Києві хибним повідомленням про вибухівку, знову перенесено у зв’язку з неявкою свідків.

Про це йдеться на сторінці компанії у фейсбуці.

Запобіжний захід для Олексія Белька у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги продовжено строком на 60 діб.

Нагадаємо, Олексія Белька звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 КК України у зв'язку з блокуванням мосту метро в Києві 19.09.2019 року.

Як повідомляють на сторінці компанії, судово-психіатрична експертиза встановила, що обвинувачений діяв у стані неосудності, у зв’язку з чим до Дніпровського районного суду міста Києва направлено клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.

У повідомленні зазначено: "Наша компанія твердо стоїть на позиції невідворотності покарання для осіб, що дійсно вчинили злочин. Водночас наголошуємо, що покарання завжди повинне бути співрозмірним та таким, яке забезпечує виправлення особи та повернення правопорушника до нормального життя у соціумі".

Нагадаємо, 18 вересня 2019 року на мосту зупинився автомобіль, з нього вийшов чоловік, який ходив і кричав, що все підірве. З його сумки стирчив приклад, а в руці були якісь кнопки. Про це повідомляв "Київ оперативний".

Згодом пресслужба поліції Києва офіційно підтвердила, що невідомий чоловік заблокував рух на мосту Метро і загрожує підірвати його і державні установи. Ним виявився колишній військовослужбовець Олексій Белько. Чітких вимог до уряду або конкретним особам чоловік не висував. Через кілька годин він здався поліції.

Після затримання в поліції повідомили, що не висуватимуть проти Белька звинувачення в підготовці теракту, інцидент перекваліфікували в хуліганство. У Белька не було при собі вибухівки, тільки карабін і помпова рушниця, з якої він стріляв по поліцейському дрону.

Експертиза показала, що на момент вчинення злочину Белько не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Суд помістив чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в психіатричну медустанову до закінчення досудового розслідування.