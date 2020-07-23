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Прощавай, 747
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СБУ затримала банду "Князя", яка тероризувала три області

До складу угруповання входили й колишні правоохоронці.

Служба безпеки України викрила на Харківщині банду кримінального авторитета на прізвисько "Князь". Четверо лідерів та активних учасників організованого злочинного угруповання були затримані 23 липня, інформує пресцентр СБУ.

Фото: СБУ

"Угруповання тривалий час займалося вимаганням, рейдерством і умисними вбивствами у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Його створив раніше судимий за вбивство громадянин. Воно мало чітку структуру і спеціалізувалося на різних тяжких злочинах, зокрема економічного та насильницького характеру. До складу ОЗУ входили, у тому числі, колишні правоохоронці. Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади", - повідомляють у спецслужбі.

Загалом дії зловмисників кваліфікуються за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 187 (розбій), 189 (вимагання) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження.

Наразі затриманих доправляють до слідчих для складання процесуальних документів та повідомлення про підозри у вчиненні злочинів.

За місцями проживання і перебування учасників угруповання було проведено 27 обшуків. У результаті слідчих дій правоохоронцями вилучено майже 8,4 мільйона гривень, приблизно 170 тисяч доларів США та 40 тисяч євро, чорнові записи, які свідчать про масштабну злочинну діяльність, засоби зв’язку, зброя та набої різного калібру.

СБУ проводить слідчі дії для затримання інших учасників угруповання, в тому числі лідера, який керував діяльністю ОЗУ із-за кордону. Також слідчі вивчають матеріали, які можуть пов’язувати протиправну діяльність угруповання "Князя" з іншими резонансними злочинами в регіоні.

Раніше у липні СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей. Банда "Лоту Гулі" тримала у страху підприємців регіону.

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