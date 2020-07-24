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Поліція заперечує, що знайшла сліди вибухівки на місці пожежі в будинку Шабуніна

Правоохоронці просять поширювати інформацію винятково з офіційних джерел.

Поліція Київської області назвала недостовірною розповсюджену ЗМІ інформацію про знайдені рештки від вибухових пристроїв після пожежі в будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Зазначається, що під час огляду місця події вилучили пожежне сміття, сліди біологічного походження та інші речові докази.

"Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз до НДЕКЦ МВС України. За результатами висновків експертиз буде встановлено, яким чином сталося загоряння будинку. Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких решток вибухових предметів. Інформація про їх наявність на місці події, яка поширюється у ЗМІ, не відповідає дійсності. Також наявність вибухівки не підтверджується показами свідків, очевидців та іншими доказами", - повідомляють в поліції.

Правоохоронці зазначають, що розповсюдження недостовірної інформації у ЗМІ може зашкодити розслідуванню кримінального провадження, і просять поширювати інформацію винятково з офіційних джерел.

23 липня керівник громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

ЗМІ з посиланням на слова співзасновника ГО "Центр протидії корупції" Дарії Каленюк повідомляли, що на місці пожежі в будинку Шабуніна знайшли залишки вибухівки.

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