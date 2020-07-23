У командуванні ООС повідомили подробиці про загибель медика та смерть пораненого морпіха

У командуванні операції Об’єднаних сил розповіли деталі про загиблого медика Миколи Іліна та смерть пораненого морського піхотинця Ярослава Журавля, якого не змогли евакуювати з поля бою.

Про це повідомляє BBC News Україна.

"Тіла загиблих на момент передачі українській евакуаційній групі "Евакуація-200" мали незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали за всіма правилами у моргу. А самі загиблі були без своєї військової форми", - пише видання.

Крім того, повідомляється, що тіло військового медика Миколи Іліна розрізали.

"Незрозумілим і кричущим є факт щодо розтину тіла полеглого військового медика. ...Окрім того, встановити, з якої зброї було вбито військового медика, за результатами судмедекспертизи було неможливо, через те, що уражені органи та кістки, а також вбивчі елементи були вилучені представниками російсько-окупаційних військ у морзі Горлівки на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні командування ООС.

У командуванні Операції Об'єднаних сил розповіли, що група евакуації виявила російську протипіхотну міну ПОМ-2.

"Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 встановлюють дистанційно, вона має період самоліквідації від 4 до 100 годин", - йдеться у відповіді пресслужби ООС.

Міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких ниток завдовжки до 10 метрів кожна.

"Використання збройними формуваннями РФ ПОМ-2, з наданням фотодоказів міжнародним організаціям, нещодавно було зафіксовано і на території ЗАТ "Бахмутського аграрного союзу", що буквально за декілька кілометрів від Зайцевого - у Новолуганському на Донеччині", - звернули увагу в командуванні ООС.

Уся ситуація з перешкоджанням пошукам пораненого і евакуації тіл суперечить Женевській конвенції про захист жертв війни, наголошує Командування ООС.

Нагадаємо, 13 липня бойовики обстріляли трьох військовослужбовців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого українського героя поблизу населеного пункту Зайцеве. Отримавши підтвердження "режиму тиші", група евакуації в білих шоломах із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла загиблого декількох метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. Цієї миті противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

15 липня в штабі ООС повідомили, що тіло бійця, який 13 липня загинув на Донбасі, повернули на підконтрольну Україні територію.

20 липня результати експертизи ДНК засвідчили, що військовий, тіло якого днями передали на неокуповану територію, - це медик-сержант Микола Ілін, громадянин Естонії.

З військовим медиком Миколою Іліним у Києві попрощалися вчора.