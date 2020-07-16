Окупанти дистанційно мінують Донбас забороненими міжнародними конвенціями протипіхотними мінами ПОМ-2.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Так, 15 липня 2020 року російсько-окупаційні війська з напрямку непідконтрольного селища Доломітне здійснили обстріл у бік житлових будинків селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Ворог застосував РПГ-7, гранату якого замінено на міну ПОМ-2", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/pressjfo.new

Спостережна група української сторони СЦКК повідомила, що внаслідок обстрілу російськими окупантами на території ЗАТ “Бахмутський аграрний союз” була виявлена міна ПОМ-2, яка не вибухнула. Існує ймовірність знаходження кількох таких мін на прилеглій території.

Українська сторона СЦКК наголошує, що такий вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року та виготовляється тільки в Російській Федерації.

Фото: facebook.com/pressjfo.new

Фото: facebook.com/pressjfo.new

Протипіхотна міна ПОМ-2, яка має період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток, завдовжки до 10 метрів кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації.

"УС СЦКК наголошує, що дані факти чергового тяжкого злочину наглядно показують на причетність Російської Федерації до систематичних поставок даного типу мін на непідконтрольну Україні територію, з метою подальшого їхнього застосування окупантами по житловим районам Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. У лавах ОСС втрат не було.