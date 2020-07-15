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В Одесі біля танкера "DELFI" знову розлилися нафтопродукти

Забруднення локалізовано силами судновласника.

В Одесі біля танкера "DELFI" знову розлилися нафтопродукти
Фото: Думская

Сьогодні, 15 липня, працівники Одеської філії ДП "АМПУ" у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області зафіксували невелику пляму біля судна "DELFI". Про це йдеться на сторінці Адміністрації Одеського морського порту у фейсбуці.

За результатами огляду інспектором Державної екологічної інспекції в Одеській області відібрані проби в районі судна "DELFI", про що складено відповідний акт.

Імовірною причиною забруднення є послаблення бонового кріплення, внаслідок несприятливих метеорологічних умов впродовж минулої доби (спостерігалися потужні пориви вітру).

Для локалізації плями вжили усі необхідні заходи: обробили поверхню морської води сорбентом (близько 100 л); зафіксовано та закріплено бонове загородження.

Нагадаємо, судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року. Танкер "DELFI" зірвало з якоря, він сів на мілину за кілометр від берега і перекинувся. Екіпаж евакуювали. Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера перевищила норму в 157 разів. Пляма поширилася в бік пляжу з відпочивальниками. Пізніше поступово показники проб води почали поліпшуватися.

Міська влада обіцяла прибрати танкер до початку курортного сезону, але він усе ще на місці.

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