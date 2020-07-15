Військові відпрацювали низку завдань з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя.

Артилеристи Військово-морських сил провели навчання зі знищення умовного десанту противника вдень і вночі.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ВМС у фейсбуці.

"Нещодавно на одному з полігонів півдня України з окремою артилерійською бригадою ВМС ЗС України провели командно-штабні навчання, протягом яких було практично відпрацьовано низку завдань з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя та ураження повітряного десанту в тилу своїх військ", - йдеться в повідомленні.

Під час навчань артилеристи відпрацювали нормативи і вдосконалили навички підготовки та ведення бойових дій в обороні, виконали завдання з вогневого ураження противника. Напередодні також була проведена розвідка умовного противника і визначені координати цілей. Здійснювалася протидія диверсійно-розвідувальним групам умовного противника.

Фото: facebook.com/406oabr

Фото: facebook.com/406oabr

Фото: facebook.com/406oabr

"Особливістю проведення навчань є бойові стрільби у складі артилерійської бригади в нічний час по морських надводних цілях, у тому числі із застосуванням широкого кола технічних засобів розвідки та в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби. Контроль і надання допомоги в ході навчань здійснювали представники Генерального штабу ЗС України та ВМС ЗСУ", - зазначили у штабі.

Фото: facebook.com/406oabr

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