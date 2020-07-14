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Посеред Каховського водосховища заглух катер з пасажирами

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: zp.dsns.gov.ua

У Запорізькій області рятувальники надали допомогу пасажирам прогулянкового катера, який заглух в акваторії Каховського водосховища.

Про це повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"13 липня о 18:52 до Служби порятунку «101» від інфопосту ДП «Дельта Лоцман» надійшло повідомлення про подію на воді, яка сталася в акваторії Каховського водосховища в районі півострова. Як з’ясувалося, на відстані 300 м від берега в прогулянковому катері «Азов», який рухався за маршрутом м. Нікополь - м. Кам’янка Дніпровська, вийшов з ладу мотор. На катері перебували 14 пасажирів та 2 члени екіпажу", - повідомили в ДСНС.

Для надання допомоги пасажирам на місце події були направлені кам’янко-дніпровські рятувальники, приведено в оперативну готовність гумовий моторний човен і катер МАРС 700 з м. Енергодар. Водночас із міста Нікополь вийшов інший катер "Дельта Лоцман", який дістався до пасажирів і перевіз їх до мису Кам’янського.

Потім рятувальники на автомобілі перевезли врятованих із мису до м. Кам’янка-Дніпровська.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Від ДСНС до операції залучалось 3 одиниці техніки, 2 плавзасоби та 12 чоловік особового складу.

Нагадаємо, раніше в Києві рятувальники дістали з Дніпра затонулий катер.

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