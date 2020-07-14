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У Бердянську п'яний чоловік стріляв із вікна по дітях у дворі, щоб їх налякати

Під час обшуку в нього вилучили арсенал зброї.

У Бердянську п'яний чоловік стріляв із вікна по дітях у дворі, щоб їх налякати
Фото: zp.npu.gov.ua

У Бердянську поліцейські затримали чоловіка напідпитку, який стріляв із травматичного пістолета з вікна свого будинку, щоб налякати дітей на дитячому майданчику.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

"13 липня о 16:50 до Бердянського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої жительки. Жінка заявила, що, зі слів її неповнолітнього сина, мешканець одного з будинків по вулиці Волонтерів, у дворі якого знаходились діти, стріляє з вікна своєї квартири. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, співробітники відділу кримінальної поліції, керівництво Бердянського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що за вказаною адресою проживає чоловік 1972 року народження.

За місцем його мешкання правоохоронці вилучили пістолет-кулемет "МП 40", стартовий пістолет "Берета", 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світло-шумової та димової дії.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

"На місці події співробітники поліції встановили, що чоловіку, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику, і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх з травматичного пістолета. Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю і боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил. Наразі все вилучене направлено на проведення експертизи до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру", - розповів т.в.о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції Володимир Верховський. 

Працівниками поліції затримали порушника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Фото: zp.npu.gov.ua

Нагадаємо, що в січні 2020-го в Одесі чоловік стріляв із рушниці по сусідських дітях, які гралися у дворі. Ніхто не постраждав. Чоловік закрився від правоохоронців у квартирі, однак поліції вдалося доставити його у відділок. 

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