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Уряд ухвалив рішення про депортацію вісьмох іноземців, які минулого тижня влаштували стрілянину в центрі Києва

Кабмін дослухався до доручення президента.

Уряд ухвалив рішення про депортацію вісьмох іноземців, які минулого тижня влаштували стрілянину в центрі Києва
Фото: nikvesti.com

Уряд ухвалив рішення про депортацію восьми іноземців, які минулого тижня влаштували стрілянину в центрі Києва.

Про це інформує пресслужба глави держави за підсумками селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

Окрім того, очільник Нацполіції Ігор Клименко розповів і про те, що за минулу добу правоохоронці закрили 143 заклади через порушення карантину. На них було складено 102 протоколи.

Нагадаємо, рано-вранці 4 липня на території літнього майданчика біля ТРЦ на вулиці Басейній у центрі Києва сталася масова бійка, в результаті якої поранення отримали троє людей, десятьох затримали.

Як встановила поліція, між двома компаніями виник конфлікт, що переріс у бійку, під час якої один учасник дістав зброю та кілька разів вистрілив. Унаслідок інциденту одна учасниця сутички отримала поранення ноги, ще двоє - ножові поранення й були ушпиталені.

У зв’язку з цим інцидентом глава держави доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і генпрокурору Ірині Венедіктовій вжити термінових заходів для недопущення ескалації вуличного насильства.

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