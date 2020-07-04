О причине конфликта не сообщается.

В центре Киева произошла массовая драка, в результате которой ранения получили три человека. Десять людей задержали.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел утром на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной.

"Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали семь экипажей патрульных и следственно-оперативная группа.

В результате инцидента женщина получил касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников драки получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Для выяснения обстоятельств в управление полиции доставили 10 человек.

С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые направят на экспертизу.

Паблик "Киев оперативный" пишет, что драка со стрельбой произошла в 4 утра в "Арене" на Бессарабской площади.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.