Шкарлет опроверг, что заявлял в интервью о "поддержке взглядов и принципов Партии регионов"

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что не давал интервью о "поддержке взглядов и принципов Партии регионов".

Он также сообщил, что никогда не читал текст этого интервью с ним, в котором было опубликовано соответствующее заявление. Об этом он рассказал в интервью с LB.ua.

"Поверьте, я его реально не читал. И точно не мог такого сказать. Там написано, якобы я сказал, что поддерживаю Партию регионов еще с 2004 года. Но в 2004 я работал только один год на должности ректора частного университета. Мне нужно было формировать учебный процесс, искать помещение, искать преподавателей. В 2007-2009 году я очень плодотворно сотрудничал с Николаем Томенко по ряду проектов. Скажите мне, какая стыковка может быть с Партией регионов?" - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, утверждает ли он, что не говорил о разделении взглядов Партии регионов, Шкарлет подчеркнул, что такой фразы не говорил.

"Я не давал это интервью. Возможно, там есть вопросы, которые мне задавали, но этот абзаца я вообще не помню", - отметил он.

Он также добавил, что не поддерживает отношения с экс-главой МОН времен Януковича Дмитрием Табачником и его заместителем Евгением Сулимой с тех пор, как они перестали работать.

Напомним, что в 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от Партии регионов. Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет от партии БПП, но безуспешно.

Фразу о том, что Шкарлет полностью поддерживает Партию регионов, в 2010 году опубликовало онлайн-издание ТРК "Свобода ФМ".

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не сменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось ощущать на себе определенное давление правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов", - говорится в тексте.

Напомним, что профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Под Минобразования прошли несколько митингов тех, кто выступает против назначения Шкарлета и.о. К сотруднику Института физика НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ. Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним. Также акция против назначения Шкарлета проходила под Кабинетом министров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Кабинет министров Украины на заседании 1 июля уволил четырех из шести заместителей министра образования и науки. Один из них, Егор Стадный, в комментарии LB.ua сообщил, что не видит себя заместителем такого временного и.о. министра образования.