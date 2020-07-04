В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУ
В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУ
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
Глава Минцифры заявил о ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем за историю Украины
Глава Минцифры заявил о ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем за историю Украины
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
ГлавнаяОбществоОбразование

Шкарлет опроверг, что заявлял в интервью о "поддержке взглядов и принципов Партии регионов"

Он сказал, что вообще не помнит такого интервью. 

Шкарлет опроверг, что заявлял в интервью о "поддержке взглядов и принципов Партии регионов"
Фото: Макс Требухов

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что не давал интервью о "поддержке взглядов и принципов Партии регионов".

Он также сообщил, что никогда не читал текст этого интервью с ним, в котором было опубликовано соответствующее заявление. Об этом он рассказал в интервью с LB.ua.

"Поверьте, я его реально не читал. И точно не мог такого сказать. Там написано, якобы я сказал, что поддерживаю Партию регионов еще с 2004 года. Но в 2004 я работал только один год на должности ректора частного университета. Мне нужно было формировать учебный процесс, искать помещение, искать преподавателей. В 2007-2009 году я очень плодотворно сотрудничал с Николаем Томенко по ряду проектов. Скажите мне, какая стыковка может быть с Партией регионов?" - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, утверждает ли он, что не говорил о разделении взглядов Партии регионов, Шкарлет подчеркнул, что такой фразы не говорил.

"Я не давал это интервью. Возможно, там есть вопросы, которые мне задавали, но этот абзаца я вообще не помню", - отметил он.

Он также добавил, что не поддерживает отношения с экс-главой МОН времен Януковича Дмитрием Табачником и его заместителем Евгением Сулимой с тех пор, как они перестали работать.

Напомним, что в 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от Партии регионов. Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет от партии БПП, но безуспешно.

Фразу о том, что Шкарлет полностью поддерживает Партию регионов, в 2010 году опубликовало онлайн-издание ТРК "Свобода ФМ".

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не сменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось ощущать на себе определенное давление правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов", - говорится в тексте.

Напомним, что профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Под Минобразования прошли несколько митингов тех, кто выступает против назначения Шкарлета и.о. К сотруднику Института физика НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ. Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним. Также акция против назначения Шкарлета проходила под Кабинетом министров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Кабинет министров Украины на заседании 1 июля уволил четырех из шести заместителей министра образования и науки. Один из них, Егор Стадный, в комментарии LB.ua сообщил, что не видит себя заместителем такого временного и.о. министра образования. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также