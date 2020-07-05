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В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей

Предполагаемая причина - поджог.

Фото: kh.dsns.gov.ua

В Харькове на парковке произошел пожар. Об этом сообщили в ГосЧС.

Спасателям сообщили о возгорании на переулке Титаренковском около 2 ночи в воскресенье.

На момент прибытия работников ГосЧС огонь охватил четыре автомобиля: горел моторный отсек и салон «Honda Accord», а также моторные отсеки автомобилей «Volkswagen Golf», «Renault Trafic» и двух автомобилей «Hyundai Tucson».

У еще двух автомобилей Honda и КИА огонь повредил бамперы и фары.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Спасатели перекрыли подачу газа в тех автомобилях, где было газобаллонное оборудование. В 1:53 пожар локализовали, в 2:10 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - поджог.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Напомним, в Киеве произошел пожар в доме по соседству со взорвавшимся. Возгорание произошло на 12-м этаже.

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