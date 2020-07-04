Командующий ВМСУ: "Для Украины угроза полномасштабного вторжения России актуальна с 2014 года"

Он считает, что боевая подготовка РФ направлена и против Украины.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину актуальна с 2014 года и никуда не исчезла. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

"Многочисленные меры оперативной и боевой подготовки ВС России направлены на отрабатывание действий, в том числе против Украины. На последних масштабных стратегических командно-штабных учениях по южному направлению "Кавказ-2016" противник совершил не только высадку своего десантна, а и имитировал соответствующие действия", - пояснил командующий ВМС Украины.

Неижпапа подчеркнул, что имперских амбиций Кремля не становится меньше, он совершает запугивание, политические и экономическое давление.

"Поэтому все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены соответственно на отбитие агрессии. Есть утвержденный главнокомандующим ВСУ план ограничения и изменения в формате поведения, но количественно учений не уменьшилось, мы придерживаемся запланированного", - добавил Алексей Неижпапа.

Напомним, что в июне бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область, прикрываясь учениями "Кавказ 2020". Он допустил, что Россия может захватить дамбу в Херсоне.

В июле в интервью LB.ua Ходжес добавил, что не считает, что Херсон является конечной целью России. По его мнению, страна-оккупант хочет захватить Одессу: "Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи. Это поможет им не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря".