Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»

В то же время в беседе с нами Бен Ходжес недвусмысленно дал понять: этой осенью Западу, вероятнее всего, будет не до Украины и российской агрессии. Он акцентирует: если Россия нападёт, украинскому президенту и всему руководству страны придётся открыто ей противостоять и защищать суверенитет нашего государства.

Какова может быть следующая цель РФ кроме Херсона, почему Украина связана с Ливией , возможно ли нападение на Украину с белорусского направления, какие страны ныне находятся под потенциальной угрозой удара со стороны Москвы, зачем США выводят свои войска из Германии , какие меры должен предпринять официальный Киев для собственной защиты – на все эти вопросы генерал ответил LB.ua.

В интервью LB.ua Бен Ходжес отмечает: военные учения «Кавказ–2020», запланированные Россией на эту осень, могут послужить не просто для захвата Херсона, конкретно его водной инфраструктуры, но и для оккупации всего Юга Украины.

Бен Ходжес – американский генерал-лейтенант, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе. К его мнению прислушиваются в Соединённых штатах, Евросоюзе и в странах постсоветского пространства, столкнувшихся с российской экспансией. Недавнее заявление генерала о возможном скором нападении РФ на Херсонскую область не просто вызвало резонанс в украинском обществе, но и заставило отечественные силовые ведомства еще больше сконцентрировать своё внимание на южном направлении.

«Существует немало идеальных условий, чтобы Кремль повёл наступление против Украины, на которое Запад не отреагирует»

В своём интервью украинскому телеканалу «Дом» вы сказали, что Россия может использовать военные учения «Кавказ-2020» для нападения на Херсонскую область и захвата инфраструктуры, позволяющей поставлять воду в Крым. Это ваши личные заключения или вы ссылаетесь на данные американской или другой разведок?

Я не делаю никаких предсказаний, а просто поясняю, что есть такая вероятность, возможность подобных действий со стороны России. И основываюсь я здесь в первую очередь на том, как РФ привыкла действовать. В Крыму Москва создала повод в виде гуманитарной катастрофы, затем на протяжении нескольких лет Кремль указывал на свою прямую обязанность: защищать всех русских, оставшихся за границами России после окончания холодной войны.

Ныне на Юге Украины, в особенности в Херсонской области, идет масштабная информационная кампания, где силы, поддерживаемые Россией, заявляют о гуманитарном кризисе, пытаются подорвать доверие местного населения к украинскому правительству.

Ещё одна часть этой российской кампании – военные учения «Кавказ–2020», о которых я ранее упоминал. Некоторые могут подумать: у нас есть возможности засечь российские передвижения, они у нас на виду, это всего-то какие-то дежурные учения. Однако всё это может быть использовано для усыпления внимания.

В ходе учений у России появляется медицинский транспорт, маневренность всего, что ей может понадобится, центр управления войсками. И добавьте к этому всему тот факт, что Европа и Соединённые Штаты отвлечены, что им попросту не до вас. В сентябре 2020 года вступят в самый разгар президентские выборы в Америке. Многие отнесутся предвзято к любой предоставляемой информации о событиях в вашем регионе.

Фото: EPA/UPG Российско-белорусские военные учения ‘Запад-2013’

Точно так, как это было в августе 2008 года, когда произошло российское наступление против Грузии? Ведь тогда в США тоже проходила президентская кампания.

Именно. Я бы не хотел употреблять здесь выражение «идеальный шторм». Впрочем, существует немало идеальных условий, чтобы Кремль решил: можно провести наступление (против Украины, – LB.ua), на которое Запад не сможет отреагировать надлежащим образом.

Водная инфраструктура, связывающая Херсон и Крымский полуостров, серьёзно повреждена. На её восстановление требуется минимум год, а то и больше. Вам не кажется, что подобное нападение на южную украинскую область со стороны России выглядит алогичным? Ведь оно приведёт к усилению западных санкций, а проблему с поставками воды Кремль быстро не решит.

Я не думаю, что Россия видит своей целью исключительно Херсон. Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи. Это поможет им не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря.

Всё это, как мне представляется, станет отличной стартовой платформой для более активных действий РФ в Сирии, в Восточном Средиземноморье, в Ливии. А это уже позволит россиянам добиться доминирования в регионе.

Фото: EPA/UPG Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес беседует со СМИ во время совместных учений Sabre Guardian 2017, Румыния, 15 июля 2017

То есть, если Путин решит начать агрессивные действия против Украины до, во время или после учений «Кавказ–2020», то его целью будет не только Херсон, но и вся южная часть Украины?

Когда я смотрю на карту Украины, конкретно на Черноморский регион, то вижу, что ключевая цель здесь для России – это, конечно же, дамба в Новокаховке (Херсонская область). Но если они будут контролировать эту часть Украины, то им до Одессы будет рукой подать. Плюс не забывайте, что российский флот всегда блокирует прилегающее к Одессе пространство, когда начинает проводить огневые учения.

Тем не менее, всё это не означает, что Россия возьмёт и всё проведёт в одночасье, сразу. Возможно, Одесса – это следующий шаг. И что перед этим Москва захочет посмотреть, как отреагирует на её действия Запад.

Так что я думаю, что россияне будут готовы пойти на большее, если только подумают, что им необходимо достичь большего результата. Конечно же, они будут принимать решения, основываясь на оценке того, что происходит внутри Украины. Единство правительства, готовность и способность Вооруженных Сил проводить ответные действия – все это будет частью расчета.

И я бы не стал утверждать, что всё произойдёт именно так. Но я бы точно очень внимательно следил за военными учениями «Кавказ–2020». Уверен, что Министерство обороны и Вооруженные силы Украины будут также внимательно за этим наблюдать.

Фото: EPA/UPG Десантная операция на заключительном этапе крупномасштабных военных учений армии РФ в Восточной Сибири, 17 июля 2013

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью изданию «РБК-Украина» заявил, что по периметру Херсонской области сосредоточено немало украинских военных подразделений. В то же время он отметил, что у Генерального штаба пока нет данных о подготовке атаки по Югу нашей страны со стороны РФ. Украинское командование чего-то не учитывает?

Нет. В своих выводах я оцениваю возможность такого сценария. Вот и всё. Вооруженные силы Украины, которые, как мне кажется, проделали очень хорошую работу за последние шесть лет, остановили российские войска на Донбассе, многому научились. И я уверен, что они будут внимательно следить за происходящим этой осенью.

Моя единственная цель – помочь это осознать Западу, а не вам. Украине я в этом деле точно не нужен. А вот Европа и Соединённые Штаты должны внимательно наблюдать за происходящим и учитывать любые возможные сценарии.

Возможно, я ошибаюсь. Кто знает? Однако я вижу потенциал для проведения Россией таких действий и прецедент, когда Кремль уже организовывал подобные атаки в прошлом. И если в России увидят, что многие люди наблюдают за её действиями, она не пойдёт на столь рискованные для всех действия.

Фото: stripes.com Генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес

«Украина, Ливия, Сирия – всё это один театр боевых действия. Всё это взаимосвязано»

В РФ провели референдум, в Конституцию страны внесены правки, позволяющие легализовать и включить все захваченные территории в состав России. Как думаете, после завершения этого процесса Путин начнёт новый этап агрессии против Украины?

Тот факт, что Российская Федерация включила подобные нормы в свою конституцию, является ярким примером того, о чем я говорил ранее. Кремль пытается создать правовую основу, легализовать то, что уже было сделано (оккупацию различных территорий, – LB.ua). И если Запад не окажет давления, если он будет молчать, как в момент, когда Россия выказала претензии на территориальные воды вокруг Крыма, то со временем мы увидим, как Россия де факто создаст совершенно иное положение дел, как она создаст другую реальность.

Вот почему ваш голос должен быть слышен, вот почему вам следует освещать все агрессивные действия РФ. Вообще я полагаю, что все те страны, интересов которых касаются поправки, внесённые в российскую Конституцию, должны объединить свои усилия, выступить одним голосом.

Украина, например, должна заставить каждую европейскую нацию признать, что любое российское судно, которое идет из любого порта в Крыму, является нелегальным, что оно не имеет права заходить в европейские морские гавани. Нужно подчеркнуть тот факт, что россияне в крымских портах действуют незаконно.

Я не знаю чётких временных рамок, когда Путин решиться на открытые агрессивные действия против Украины и других стран. Он получил дополнительные 16 лет. Но здесь много факторов: экономика России, ситуация в Ливии, реакция Запада. Мне не ведомы временные рамки, но я точно знаю, что на этом Путин не остановится, всё продолжится.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу наблюдают за военными учениями армии РФ

Соединённые Штаты решили вывести войска из Германии. Говорят, что их перебросят к восточным рубежам Европы. Министр обороны США Марк Эспер сказал, что это – сигнал Путину. Скажите, Вашингтон готовится к продвижению российских войск к границам Польши и не только?

Я надеюсь, что вывод 9500 американских военнослужащих из Германии не произойдет, ведь это будет огромной ошибкой. Это будет сигналом для Кремля, что Соединенные Штаты сокращают свои реальные возможности в Европе. А Россия, не сделав ничего хорошего, получит в дар 30-процентное сокращение возможностей США в Германии. Это сигнал, и он не очень хороший.

Мы до сих пор не знаем, куда направляются эти 9500 человек. Возможно, некоторые передислоцируются в Польшу. Мы не знаем этого наверняка, потому что даже сюда, в штаб-квартиру в Европе, не был отправлен финальный приказ. И я надеюсь, что этого никогда не произойдет.

Нынешнее решение – чисто политический расчет, основанный на внутриполитических трениях. В этом нет стратегического умысла с точки зрения противодействия России или Китаю, усиления НАТО. Поэтому я надеюсь, что процесс вывода войск замедлят или вообще изменят решение.

Какие сценарии может применить Путин сейчас с точки зрения дестабилизации в Украине и в мире?

Мне представляется, что сейчас внимание Кремля сконцентрировано на Черном море и восточном Средиземноморье, на Ливии и на Сирии. Всё это – один театр боевых действий. Всё это взаимосвязано. То, что россияне сейчас делают в Ливии, стало возможным благодаря их акциям в Сирии, благодаря наличию военно-морской и авиабазы. А этого бы всего не было без наличия исходной точки (имеется в виду Крым, – LB.ua) в Чёрном море.

Если мы ничего не предпримем, чтобы нарушить или ограничить их действия в Ливии, например, они – и я в этом уверен – будут продолжать оказывать поддержку мятежному генералу Хафтару, давить на европейские нефтяные компании в Ливии.

Мы получим дополнительный миллион беженцев из Ливии в Европу. Точно так, как мы получили более трёх миллионов беженцев из Сирии в Турции и в европейских странах. Это не было случайностью, всё было задумано. Мы называем такое явление «оружием массовой миграции». Ведь оно оказывает дестабилизирующее воздействие на ЕС, на взаимоотношения между европейскими странами. И я ожидаю, что Россия продолжит использовать этот фактор.

Фото: USOSCE/Colin Peters Бен Ходжес

«Я бы уделял пристальное внимание тому, как деньги заходят и выходят из Одессы»

А что может применить Россия для дестабилизации ситуации сугубо внутри Украины, помимо военного компонента? Вы видите здесь какие-то наиболее рисковые точки?

В Украине сконцентрировано так много российских денег. Капитал многих украинских олигархов связан с российским компаниями такими, как «Газпром» и др. Отсутствие же прозрачности и открытости, судебной системы, которой доверяют, создаёт уязвимости, которые использует Россия против украинского общества.

Храбрость, мужество юношей и девушек из украинских Вооруженных сил были преданы несколькими людьми, которые ставят свои эгоистичные интересы выше национальных. Это создает уязвимость, приводит к дезинформации. Сей фактор используют россияне для того, чтобы украинцы потеряли доверие к своему правительству, к институтам власти, друг к другу.

Это время, когда вам необходимо не только сильное руководство в Киеве, но и само по себе устойчивое к такого рода дезинформации украинское общество. При этом я бы уделял пристальное внимание тому, как деньги заходят и выходят из Одессы. Я думаю, что у вас есть несколько российских компаний, которые фактически управляют вашим стратегическим портом.

Может ли новое украинское руководство – в его нынешнем состоянии – справится с ситуацией, при которой Россия начнёт проведение военных или дестабилизирующих действий в Украине?

Я на это надеюсь. Думаю, что президент Украины искренне хотел бы видеть завершение этого конфликта. Но если Кремль допустит или инициирует агрессивные действия, он (Владимир Зеленский, – LB.ua) должен будет на это реагировать, а Украине придется бороться. Ведь речь идёт о суверенитете страны. И я бы надеялся, что они всё же окажут должное сопротивление.

Фото: EPA/UPG Бен Ходжес беседует с солдатами армии США в Военно-историческом музее в Дрездене, 1 июня 2016.

Какие шаги уже сейчас должно предпринимать украинское военное командование для защиты Украины на случай вторжения во время учений «Кавказ–2020»?

Улучшайте наблюдение с помощью комбинирования дронов. Чтобы наблюдать за тем, что происходит, используйте радиоэлектронную разведку. Вы не хотите создавать проблему, вы не хотите, чтобы вся армия была в состоянии повышенной боевой готовности. Это не представляется возможным.

Но я бы предположил, что ВМС Украины думают о том, как они защищают морские порты и побережье страны. Я полагаю, что украинские ВВС думают, как бы они отреагировали, если бы, например, российские вертолеты летели из Крыма в сторону Новокаховки. Я полагаю, что командование размышляет о том, какие есть возможности по противодействию противнику.

Но если – и хотел бы это слово подчеркнуть – если произойдут кибератаки, они полностью нарушат связь. Поэтому уже сейчас стоит заняться обеспечением защиты всех сетей связи.

И я бы рекомендовал Украине очень усердно работать над налаживанием обмена разведданными с Грузией, Румынией, Молдовой, другими соседними странами. У Беларуси будет свой инсайд, у Молдовы, у ряда других государств. На это необходимо обратить особое внимание.

Я бы также внимательно следил за военно-медицинской подготовкой противника. Если это просто дежурные учения, то вы не увидите медицинского обеспечения в больших количествах. Если же «Кавказ–2020» будут больше, чем просто учениями, там будет немало профильных медспециалистов.

Фото: U.S. Army Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес беседует с военными медиками во время совместных учений Sabre Guardian 2017, Румыния, 15 июля 2017

«Уверен, руководство как Беларуси, так и Украины сможет поддерживать друг друга и не допустит россиян в Беларусь»

После выборов в Беларуси, переизбрания Лукашенко, Россия проглотит эту страну?

С изменением Конституции в России Путин получил то, что он хотел, – возможность оставаться у власти в течение длительного периода времени. Ему не нужно создавать Союзное государство с Беларусью в качестве страховки, позволяющей ему продолжить правление в другой должности (главы Госсовета, например, – LB.ua). В этом нет необходимости.

Я надеюсь, что Беларусь сможет и дальше оказывать сопротивление российскому давлению, тому, чтобы РФ вводила на её территорию свои войска. Это будет хорошо для Украины, для Польши, для Литвы. Вот почему Соединенные Штаты пытаются восстановить нормальные отношения с официальным Минском.

Стоит ли опасаться Украине удара России с территории Беларуси?

Снова-таки, всё это играет во благо Украины – то, что в Беларуси нет российских войск. Уверен, что руководство как Беларуси, так и Украины сможет поддерживать друг друга и не допустит россиян в Беларусь. Думаю, это выгодно обеим странам.

Фото: mil.gov.ua Учения военной морской авиации в Николаевской области, 1 июля 2020.

Какие страны постсоветского пространства сейчас потенциально находятся под российским ударом? Многие уже забыли, что вот уже как 12 лет 20% Грузии оккупированы. Приднестровье до сих пор нелегально находится под полным контролем России. И это предельно важно: ведь какие бы действия РФ не принимала бы против Украины, Молдовы или Румынии, она использует свои силы в Приднестровье.

Я думаю, что с куда меньшей вероятностью Москва будет что-то делать против Эстонии, Латвии и Литвы. В основном потому, что в Кремле действительно не хотят вступать в конфликт с НАТО.

А что насчёт Казахстана?

Я не знаю достаточно о ситуации в этой стране, но в последнее время я довольно часто слышу упоминания о Казахстане с точки зрения будущей российской агрессии.

Однако если вы спросите о конечной цели, то я вам скажу, что у России всё же возможности ограничены. Москва прилагает большие усилия в Ливии и Сирии. Но я не знаю, когда у них пропадает аппетит, каков предел их возможностям. Там есть вопрос укрепления Северного арктического пути и не только. Однако я полагаю, что всё же ключевой приоритет – закрепить то, чего они добились в Чёрном море, усилить там свои позиции.