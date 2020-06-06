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Трамп сокращает количество американских военных в Германии, - WSJ

По данным издания, президент распорядился вывести из страны 9,5 тыс. военных.

Трамп сокращает количество американских военных в Германии, - WSJ
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США.

Сейчас на территории ФРГ размещены 34,5 тыс. американских военных. Как утверждают собеседники издания, Трамп приказал Пентагону сократить его на 9,5 тыс.

Кроме того, глава государства распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военнослужащих до 25 тыс. человек вместо допустимых сейчас 52 тыс.

Источник WSJ, знакомый с решением Трампа, рассказал, что сокращение военного контингента, дислоцированного в ФРГ, обсуждается в Белом доме с сентября прошлого года и никак не связано с решением немецкого канцлера Ангелы Меркель не участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.

Напомним, на прошлой неделе американский лидер сообщил, что решил перенести саммит на сентябрь и планирует пригласить на него Россию.

Летом прошлого года Трамп пообщела увеличить контингент США в Польше в полтора раза. Тогда президент говорил, что для этого часть американских военных будут переброшены из Германии. На встрече с Трампом в Вашингтоне президент Польши Анджей Дуда объяснил просьбу прислать дополнительные американские военные подразделения, чтобы укрепить защиту от российской угрозы. 

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