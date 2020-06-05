Четверть Венеции оказалась затопленной из-за аномального прилива

Четверть Венеции (Италия) оказалась затопленной из-за прилива воды в июне. Уровень воды в городе достиг 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца, пишет AP.

В частности, значительно подтоплена площадь Сен-Марко.

Венецианское агентство по мониторингу моря назвало причиной аномального прилива шторм в Атлантике, который вызвал сильные ветры и дожди на севере Италии. В пятницу вечером ожидается еще один прилив, хотя это не типично для июня.

Самый высокий прилив в июне был зарегистрирован в 2002 году, когда отметка уровня воды достигла 121 сантиметра, а в июне 2016 года - 117 сантиметров.

Отмечается, что приливы обычно наблюдаются в Венеции весной и в основном заканчиваются к июню.

Напомним, что в ноябре 2019 в Венеции произошло самое сильное за последние 50 лет наводнение. Уровень воды достиг 187 сантиметров, погибли как минимум два человека.