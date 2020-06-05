Чехия открыла транспортное сообщение с Австрией, Германией и Венгрией

С полудня пятницы Чехия открывает границы с Австрией, Германией и Венгрией.

Об этом собщил глава чешского МИДа Томаш Петричек, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что при въезде и выезде из этих стран граждане Чехии не должны сдавать анализы на коронавирус или проходить через карантин. Накануне Прага также открыла границу со Словакией.

"С 12:00 сегодняшнего дня поездки в Австрию и Венгрию - без проверок и ограничений, то есть как раньше. Переговоры с Германией продолжаются. Чехи могут вернуться без теста (на коронавирус, - ред.), но с германской стороны продолжают действовать нынешние условия", - написал Петричек.

Ранее Чехия сняла ограничения на сообщение со Словакией. Из соседних с Чехией стран особый режим продолжает поддерживать только Польша.

Напомним, с 16 марта Чехия закрыла въезд в страну для иностранцев и запретила выезжать своим гражданам.

С 20 апреля Чехия представила пятиэтапный план смягчения карантина. С конца мая в стране отменили обязательное ношение медицинских масок на улице.