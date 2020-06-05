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Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании: "это глупо и странно"

"Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно".

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании: "это глупо и странно"
Фото: www.zf.ro

Мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса SARS-CoV-2, чтобы продавать вакцину под видом вживляемых в тело микрочипов.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", - цитирует Билла Гейтса издание Business Insider.

В свою очередь, в интервью медиакомпании BBC мультимиллиардер отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей".

"Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - рассказал Гейтс.

Отметим, что Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине экс-главы Microsoft, который якобы планирует нажиться на вакцине. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями COVID-19.

Напомним, ранее Молдавская церковь выступила против вакцинации от коронавируса из-за "опасности чипирования".

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