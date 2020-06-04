Франция выступила против возвращения России в "Большую семерку"

"Россия была исключена из G7 по конкретным причинам. Сегодня мы не думаем, что эта ситуация изменилась".

Франция не видит причин для возвращения формата "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

Об этом сообщает Reuters.

"Россия была исключена из G7 по конкретным причинам. Сегодня мы не думаем, что эта ситуация изменилась. Однако, и это мнение президента и других международных партнеров, мы должны найти средства для диалога с Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

31 мая Трамп назвал формат G7 неэффективным и сообщил о намерении пригласить на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Против этого ранее высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что США, как действующий председатель "Большой семерки" (G7) имеет ряд прерогатив, но не может менять состав формата за счет новых стран.