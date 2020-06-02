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Трамп не может изменить состав G7, - глава дипломатии ЕС

Боррель ответил на предложение президента США вернуть Россию в организацию.

Трамп не может изменить состав G7, - глава дипломатии ЕС
Фото: EPA/UPG

Действующий председатель "Большой семерки" (G7) имеет ряд прерогатив, но не может менять состав формата за счет новых стран.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Ранее у нас был формат G8 с участием России, но затем выбор, сделанный Россией, привел к изменению этого формата. От G8 перешли к G7", - сказал Боррель, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах пригласить Россию на саммит G7.

"Председательство в G7, которое принадлежит США, имеет ряд прерогатив, в том числе направлять адресные приглашения (третьим странам, - ред), отражающие приоритеты (политики, - ред.). Но изменение формата, изменение принадлежности к группе на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - добавил глава дипломатии ЕС.

По его словам, с точки зрения Европейского союза, "G7 - жизненно необходимый формат для стран, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами". Боррель также отметил, что "сотрудничество стран, движимых одинаковыми ценностями, необходимо, особенно в это трудное, более напряженное, чем обычно, время".

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

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