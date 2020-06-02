Трамп не может изменить состав G7, - глава дипломатии ЕС

Действующий председатель "Большой семерки" (G7) имеет ряд прерогатив, но не может менять состав формата за счет новых стран.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Ранее у нас был формат G8 с участием России, но затем выбор, сделанный Россией, привел к изменению этого формата. От G8 перешли к G7", - сказал Боррель, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах пригласить Россию на саммит G7.

"Председательство в G7, которое принадлежит США, имеет ряд прерогатив, в том числе направлять адресные приглашения (третьим странам, - ред), отражающие приоритеты (политики, - ред.). Но изменение формата, изменение принадлежности к группе на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - добавил глава дипломатии ЕС.

По его словам, с точки зрения Европейского союза, "G7 - жизненно необходимый формат для стран, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами". Боррель также отметил, что "сотрудничество стран, движимых одинаковыми ценностями, необходимо, особенно в это трудное, более напряженное, чем обычно, время".

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.