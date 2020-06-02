​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
ГлавнаяМир

Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за постов Трампа

Руководство компании отказалось удалять сообщения о трагедии в Миннеаполисе.

Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за постов Трампа
Фото: EPA/UPG

Сотни сотрудников Facebook Inc. в понедельник, 1 июня, выступили против решения руководства компании не предпринимать никаких действий в отношении записей президента США Дональда Трампа, разместившего ряд постов о гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В одной из своих сообщений Трамп заявил, что для оказания поддержки губернатору Тиму Уолцу могут быть задействованы военные.

Facebook решили не удалять этот пост, а сотрудники компании в знак протеста решили устроить виртуальную забастовку. Они не вышли на работу (большинство до сих пор работает из дома из-за пандемии коронавируса) и добавили соответствующее уведомление к своим профилям.

Кроме того, по данным The New York Times, часть персонала пригрозила, что подаст в отставку. Напомним,

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая при задержании в Миннеаполисе. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся.

В ночь на 29 мая в городе усилились народные протесты и массовые беспорядки. Протестующие разгромили крупный торговый центр и сожгли местный участок полиции.

Президент США Трамп заявил, что направит на разгон протестов бойцов национальной гвардии. "Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!", - написал Трамп.

Позже возле сообщения появилась отметка от Twitter о том, что оно может "героизировать насилие". "Твит" можно прочитать по прямой ссылке, но ему нельзя поставить лайк или сделать ретвит.

Ранее Twitter пометил как "возможно фейковый" пост Трампа, в котором он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте. По его мнению в случае проведения выборов по почте, "почтовые ящики, по его мнению, будут взламываться, а бюллетени - подделываться".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также