Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за постов Трампа

Сотни сотрудников Facebook Inc. в понедельник, 1 июня, выступили против решения руководства компании не предпринимать никаких действий в отношении записей президента США Дональда Трампа, разместившего ряд постов о гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В одной из своих сообщений Трамп заявил, что для оказания поддержки губернатору Тиму Уолцу могут быть задействованы военные.

Facebook решили не удалять этот пост, а сотрудники компании в знак протеста решили устроить виртуальную забастовку. Они не вышли на работу (большинство до сих пор работает из дома из-за пандемии коронавируса) и добавили соответствующее уведомление к своим профилям.

Кроме того, по данным The New York Times, часть персонала пригрозила, что подаст в отставку. Напомним,

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая при задержании в Миннеаполисе. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся.

В ночь на 29 мая в городе усилились народные протесты и массовые беспорядки. Протестующие разгромили крупный торговый центр и сожгли местный участок полиции.

Президент США Трамп заявил, что направит на разгон протестов бойцов национальной гвардии. "Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!", - написал Трамп.

Позже возле сообщения появилась отметка от Twitter о том, что оно может "героизировать насилие". "Твит" можно прочитать по прямой ссылке, но ему нельзя поставить лайк или сделать ретвит.

Ранее Twitter пометил как "возможно фейковый" пост Трампа, в котором он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте. По его мнению в случае проведения выборов по почте, "почтовые ящики, по его мнению, будут взламываться, а бюллетени - подделываться".