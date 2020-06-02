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В Лас-Вегасе офицера полиции застрелили во время протеста граждан

Еще один полисмен участвовал в стрельбе в другой части города. 

В Лас-Вегасе офицера полиции застрелили во время протеста граждан
Фото: AP

В Лас-Вегасе во время протеста граждан в связи со смертью афоамериканца Джорджа Флойда был застрелен офицер полиции. Об этом пишет Independent.

Инцидент произошел на бульваре Лас-Вегас-Стрип. Также известно, что еще один полицейский Вегаса участвовал в стрельбе в центре города. 

За три ночи протестов полиция Лас-Вегаса арестовала 338 человек. Офицеры применяли слезоточивый газ и перцовые баллоны, чтобы разогнать толпу протестующих в ночь субботы и в воскресенье.

Задержанных поместили в тюрьму несмотря на то, что местный суд призывает отправлять им судебные повестки, а не содержать в камерах, чтобы избежать распространения COVID-19.

Вторник - уже шестой день массовых протестов и беспорядков, вызванных смертью Флойда во время задержания полицией. Мужчина был арестован в связи с сообщением о том, что он мог расплатиться фальшивой купюрой в продуктовом. Полицейский повалил его на землю и прижал шею коленом, в результат чего Флойд задохнулся.

Происшествие вызвало массовые волнения по всей стране, некоторые из них закончились разгромленными магазинами и другими объектами предпринимательской деятельности. Из Миннеаполиса, где умер Флойд, митинги распространились на другие города. В некоторых ввели комендантский час.

Напомним, что силовики разогнали митинг под Белым домом при помощи слезоточивого газа и задействования оружия с резиновыми пулями

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