В Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза чуть не въехал в толпу демонстрантов, двигаясь на высокой скорости

Об этом сообщает KSTP.

На кадрах видно, что сотни митингующих в последний момент успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт и разбежались в стороны. Водитель потом остановился, демонстранты окружили его и избили.

По данным телеканала, водителем машины оказался мужчина с украинским именем Богдан Вечирко. Его арестовали без права выхода под залог.

Управление общественной безопасности штата Миннесота сообщило в Twitter, что пострадавших, кроме самого водителя, в результате происшествия нет.

Фото: kstp.com Богдан Вечирко

A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.