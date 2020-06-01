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Дальнобойщик с украинским именем чуть не въехал в демонстрантов в Миннеаполисе и был избит

Водителем машины оказался мужчина по имени Богдан Вечирко.

Дальнобойщик с украинским именем чуть не въехал в демонстрантов в Миннеаполисе и был избит
Фото: EPA/UPG

В Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза чуть не въехал в толпу демонстрантов, двигаясь на высокой скорости

Об этом сообщает KSTP.

На кадрах видно, что сотни митингующих в последний момент успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт и разбежались в стороны. Водитель потом остановился, демонстранты окружили его и избили.

По данным телеканала, водителем машины оказался мужчина с украинским именем Богдан Вечирко. Его арестовали без права выхода под залог. 

Управление общественной безопасности штата Миннесота сообщило в Twitter, что пострадавших, кроме самого водителя, в результате происшествия нет.

Богдан Вечирко
Фото: kstp.com
Богдан Вечирко

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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