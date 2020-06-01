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Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Он вместе с семьей находится на самоизоляции.

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Би-би-си.

В видеоролике Пашинян объясняет, что, хотя у него не было никаких симптомов, он решил пройти тестирование, так как планирует посетить воинские части. Как выяснилось, помимо него самого заразилась и вся его семья. Все переносят болезнь без симптомов и с нормальной температурой.

"Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства", - рассказал Пашинян.

Он также предположил, что вероятнее всего он заразился коронавирусом от официанта во время одного из совещаний.

"Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, и до этого работали без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус", - рассказал армянский премьер.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Армении на данный момент зарегистрировано 9 282 случая коронавируса.

Напомним, с 16 марта 2020 года в Армении был введен режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса. 13 апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 13 июня.

При этом введенные с 24 марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4 мая, а с 18 мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

По положению на утро вторника, 26 мая, в Армении были зафиксированы 7402 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончался 91 пациент, вылечились 3220 человек. 27 мая власти страны заявили о второй волне пандемии.

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