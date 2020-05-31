На МКС они могут провести до 119 суток.

Астронавты NASA Дуг Херли и Боб Бенкен с корабля Crew Dragon взошли на борт Международной космической станции.

Момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

Полет корабля к МКС длился почти 19 часов. На Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.

На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток.

Напомним, 30 мая компания SpaceX со второй попытки (первую отменили из-за плохой погоды 27 мая) запустила космический корабль Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции. Запуск состоялся в 22:22 по киевскому времени с мыса Канаверал.

Экипаж отправился к МКС с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.

В случае успешного полета США откажется от услуг российских кораблей "Союз", которые обычно проводят отправку с космодрома "Байконур" в Казахстане на МКС. Это будет означать конец монополии России на транспортировку людей в космос.

Это первый в истории запуск, осуществленный частной космической компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (Россия), США и Китай.