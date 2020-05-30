В Техасе на полигоне в Бока-Чика во время проведения испытания двигателя взорвался опытный образец космического корабля Starship SN4, разработанного компанией SpaceX Илона Маска.
RIP Starship SN4 😭https://t.co/klPMtZHxjW pic.twitter.com/hrrElBXmSC— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) May 29, 2020
Как сообщает издание Spaceflight Now, взрыв произошел спустя две минуты после того, как был запущен двигатель Raptor. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.
Взрыв произошел всего за день до того, как SpaceX запланировала первый в своей истории запуск космонавтов на Международную космическую станцию.
Испытательный аппарат Starship SN4 отличается от космического корабля Crew Dragon, который будет доставлять астронавтов на МКС в эти выходные.
По замыслу создателей, Starship должен заменить ракету Falcon 9, запуск которой с космодрома во Флориде был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
В SpaceX полагают, что в будущем Starship сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.
Это уже не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.
В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако во время испытания верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.
В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, получивших $1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. На этой неделе SpaceX была предоставлена лицензия на совершение полетов для Starship.