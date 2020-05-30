Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

В Техасе на полигоне в Бока-Чика во время проведения испытания двигателя взорвался опытный образец космического корабля Starship SN4, разработанного компанией SpaceX Илона Маска.

Как сообщает издание Spaceflight Now, взрыв произошел спустя две минуты после того, как был запущен двигатель Raptor. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

Взрыв произошел всего за день до того, как SpaceX запланировала первый в своей истории запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

Испытательный аппарат Starship SN4 отличается от космического корабля Crew Dragon, который будет доставлять астронавтов на МКС в эти выходные.

По замыслу создателей, Starship должен заменить ракету Falcon 9, запуск которой с космодрома во Флориде был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

В SpaceX полагают, что в будущем Starship сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.

Это уже не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако во время испытания верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, получивших $1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. На этой неделе SpaceX была предоставлена лицензия на совершение полетов для Starship.