Трамп объявил о разрыве отношений США c ВОЗ

Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил он в ходе выступления у Белого дома.

Трамп подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

По словам президента США, ответственность за пандемию коронавируса несет Китай.

Трапм напомнил, что ранее США выделяли ВОЗ примерно $450 млн, в то время как Китай - $40 млн.

Ранее Трамп назвал ВОЗ "марионеткой Китая" и опубликовал письмо к ее гендиректору. президент США потребовал от Организации "существенных улучшений" и независимости от КНР.