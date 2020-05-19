Трамп назвал ВОЗ "марионеткой Китая" и опубликовал письмо к ее гендиректору

Он требует от Организации "существенных улучшений" и независимости от КНР.

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо к генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейсусу. В нем он предупредил о постоянной остановке финансирования Организации и пересмотре членства в ней, если та не возьмет обязательство "существенных улучшений" в течение 30 дней, пишет BBC.

Комментируя ситуацию с ВОЗ, Трамп назвал ее "марионеткой Китая". В письме он заявил о "тревожном отсутствии независимости организации от КНР". Трамп утверждает, что президент Китая Си Цзиньпин оказал давление на ВОЗ, чтобы она не объявляла вспышку вируса чрезвычайной ситуацией. Он также говорит, что ВОЗ уступила этому давлению, но позже была вынуждена повернуть вспять.

"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", - говорится в опубликованном обращении.

В письме президент США выдвигает ряд обвинений, в частности, что Организация упустила или проигнорировала предупреждающие признаки коронавируса. Трамп заявил, что единственной возможностью восстановить доверие для ВОЗ является демонстрация "своей независимости от Китая".

Напомним, что Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ 15 апреля. По его мнению, Организация не справилась со своей работой, а ее действия способствовали "дезинформации" Китая о коронавирусе, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло быть.

По мнению Трампа, ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.

В Евросоюзе решение Трампа приостановить финансирование осудили, а ООН назвала несвоевременным сокращение финансирования ВОЗ, в то время как организация борется с распространением коронавируса.

8 мая ВОЗ обновила стратегический план по подготовке и реагированию на распространение коронавируса и сообщила, что на его выполнение понадобится $1,7 млрд. Исходя из средств, которые организация получила по состоянию на начало мая, дефицит финансирования в 2020 году составит $1,3 млрд.

16 мая канал Fox News обнародовал черновик письма Трампу к ВОЗ, в котором говорилось о возможности частичного возобновления финансирования Организации.