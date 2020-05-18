Депутат парламента Молдовы от оппозиционной партии "Платформа DA" Юрие Реница обнародовал видеозапись, на которой, как он утверждает, экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и экс-вице-председатель партии Сергей Яралов передают президенту Игорю Додону пакет с крупной суммой денег.

Об этом пишет NewsMaker.

На видеокадрах, показанных депутатом, Плахотнюк держит в руке пакет, в котором, как утверждает Реница, находятся деньги.

Стенограмма разговора:

Додон: Снова вы с кульками?

Плахотнюк: Я не знаю, сколько мне дал Костя.

Додон: Отдайте Косте и завтра он передаст их Корнелу. У меня в пять вылет, а ему нужно выдать зарплаты.

Плахотнюк - Яралову: Он должен передать их Корнелу?

Додон: Да, они между собой разберутся

Реница заявил о намерении обратиться в прокуратуру на основании представленного видео и заявлений, сделанных в нем Додоном. В то же время депутат призвал парламентариев поддержать инициирование процедуры отстранения президента от занимаемой должности и принятия мер по привлечению его к ответственности.

В ответ на обвинения Додон написал на своей странице в фейсбуке, что не знает о содержимом пакета, а само видео является подделкой.

"Я говорил и ранее, что в ходе тех бесед с Плахотнюком каждый следовал своей тактике: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и «пакетов», чтобы всё это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, всё это было постановкой специально для видеозаписи. Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку и уверен, что стоящие за этим фейки и манипуляции будут раскрыты, так же как всё было раскрыто и в отношении предыдущих записей", - написал президент.

Летом прошлого года телеканал Publika TV опубликовал видео, на котором Додон в разговоре с экс-лидером Демпартии Владимиро Плахотнюком и его замом Сергеем Яраловым якобы признался, что получал из России денежные переводы на содержание партии. При этом расходы на партию, как отметил Додон, доходят до $1 млн ежемесячно, а российский вице-премьер Дмитрий Козак якобы сказал ему, что, если социалисты сформируют коалицию с демократами, то пусть Плахотнюк их и финансирует.

Напомним, что год назад в Молдове произошла смена власти - ДПМ ушла в оппозицию, а коалицию сформировали Партия социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM. Новым премьер-министром стала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), входящей в блок ACUM, Майя Санду, а спикером - председатель ПРСМ Зинаида Гречаный.

Через несколько месяцев коалиция распалась, и сейчас власть в стране контролирует партия Додона.

Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии после ухода в оппозицию и выехал их страны.