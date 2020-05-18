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ВОЗ: случаев заражения коронавирусом через касание поверхностей не было, но дезинфекцию лучше проводить

ВОЗ рекомендует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе.

ВОЗ: случаев заражения коронавирусом через касание поверхностей не было, но дезинфекцию лучше проводить
Фото: EPA/UPG

Всемирной организации здравоохранения не известны случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию все же лучше проводить.

Об этом говорится в рекомендациях ВОЗ, передает Deutsche Welle.

Организация упоминает исследование, согласно которому вирус может выжить до семи дней на внешней стороне медицинской маски для лица, до четырех дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле, и одновременно советует относится к подобным исследованиям с осторожностью, поскольку они проводятся в лабораториях, а не в реальной жизни.

Одновременно у исследователей есть опыт функционирования других коронавирусов, которые выживают на разных поверхностях и человек может быть инфицирован при прикосновении.

ВОЗ при этом рекомендует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе, как это делают в ряде стран Азии. Дезинфицирующие средства могут быть опасными для людей, химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения.

Напомним, ранее ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса. Отмечалось, что наибольшее эпидемическое значение имеет человек с признаками ОРВИ.

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