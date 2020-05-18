Количество случаев COVID-19 в Беларуси превысило 30 тысяч

С 6 мая ежедневный прирост составляет более 900 человек.

В Беларуси с начала пандемии подтвердили 30 572 случая коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки выявили еще 922 инфицированных человека, говорится в данных белорусского Минздрава.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умер 171 пациент, в том числе шесть за последние сутки

Всего в Беларуси провели 364 319 тестов (13 804 за последние сутки).

С 6 мая в Беларуси ежедневный прирост составляет более 900 человек.

Для сравнения: в Украине количество случаев COVID-19 по состоянию на утро 18 мая достигло 18,6 тыс., а ежедневный прирост составляет 300-500 случаев.

В отличие от Украины и других стран Европы, в Беларуси не ввели карантин из-за коронавируса и даже провели военный парад 9 мая.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что он принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина. По его словам, коронавирусные пневмонии - лишь малая часть опасных болезней, существующих в мире, а смертность от них низкая. Умирают в основном люди, здоровье которых подкосили многие другие болезни, - сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение.