Против Трампа начали новое расследование

Демократы заподозрили его в политически мотивированных увольнениях.

Демократы Палаты представителей и Сената Конгресса США инициировали новое расследование против президента Дональда Трампа. Оно касается увольнения ряда чиновников, в том числе инспектора Госдепа Стива Линика, передает Reuters.

В заявлении конгрессменов говорится, что они выступают "против политически мотивированного увольнения".

По мнению двух демократов, госсекретарь Майк Помпео лично порекомендовал Трампу уволить Линика, поскольку тот "начал расследование правонарушений самого Помпео".

Известно также, что Линик давал показания по делу об импичменте Трампа.

Помимо прочего, конгрессмены полагают, что президент путем увольнения пытается устранить всех чиновников, которые могут осуществлять надзор над его администрацией.

Уволенный чиновник Стив Линик, как уточняет Радио Свобода, расследовал жалобы на то, что Майк Помпео мог злоупотреблять работой подчиненных и просил их выполнять личные поручения, в частности покупать еду и присматривать за его собакой.

В рамках своего расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о его следствии.

Линик был назначен бывшим президентом США Бараком Обамой в Госдепартамент для контроля над расходами и выявлением каких-либо злоупотреблений.

За последний месяц Линик стал уже третьим уволенным Трампом чиновником, который изучал вероятные неправомерные действия власти.