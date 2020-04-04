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Трамп уволил генерального инспектора спецслужб, который доложил о разговоре с Зеленским

Майкл Аткинсон сыграл важную роль в раскручивании так называемого "украинского дела".

Трамп уволил генерального инспектора спецслужб, который доложил о разговоре с Зеленским
Майкл Аткинсон
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона, который доложил Конгрессу слова сотрудника ФБР о деталях разговора американского лидера с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

После того, как эти действия привели к началу процедуры импичмента президента США, Трамп заявил, что больше не может доверять Аткинсону.

"Я, как президент, обладаю полномочиями назначать… жизненно важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов... Это больше не относится к этому генеральному инспектору", - сказал он.

Аткинсон уйдет с должности через 30 дней. Он стал последним из чиновников, кого уволила администрация Трампа из-за участия в импичменте президента.

Аткинсон сыграл важную роль в раскручивании так называемого "украинского дела", которое, в конечном итоге, привело к попытке импичмента Трампа в Конгрессе. В качестве надзорного лица за деятельностью спецслужб Аткинсон перенаправил Конгрессу жалобу сотрудника Белого дома, касающуюся телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп уже уволил нескольких человек, причастных к процедуре импичмента, в частности, Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, который давал показания в ходе разбирательства в Конгрессе, а также его брата-близнеца и тогдашнего посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.

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