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​В Перу мужчинам и женщинам запретили находиться на улице в один день из-за карантина

В воскресенье запрещено выходить всем.

​В Перу мужчинам и женщинам запретили находиться на улице в один день из-за карантина
Президент Перу Мартин Вискарра
Фото: EPA/UPG

В Перу запретили мужчинам и женщинами выходить на улицу в один день, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19. Новые правила вступили в силу 3 апреля и продлятся до 12 апреля.

Об этом сообщает BBC.

"В Перу применяют новые меры для прекращения распространения коронавируса, ограничивая общественное движение по половому признаку", - говорится в сообщении.

Так, согласно распоряжению, мужчинам можно выходить из дома в понедельник, среду и пятницу, женщинам - во вторник, четверг и субботу. В воскресенье обоим полам выходить на улицу запрещено.

Комментируя новое ограничение, президент Перу Мартин Вискарра заявил, что оно должно вдвое уменьшить количество людей, которые одновременно находятся на улице.

В Перу зафиксировали более 1400 случаев инфицирования коронавирусом, среди них - 55 летальных.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля диагноз COVID-19 был установлен более миллиону человек.

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