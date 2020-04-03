СМИ сообщили, что Элладская церковь перенесла Пасху из-за коронавируса, но это не так

На самом деле Синод решил перенести богослужение Отдания Пасхи с дневного времени на ночь.

В украинских СМИ 2 апреля появились сообщения о том, что в связи с распространением коронавируса Священный Синод Элладской православной церкви принял решение о переносе празднования Пасхи-2020 на 27 мая.

Это якобы связано с беспрецедентными карантинными мерами, введенными правительством Греции из-за угрозы пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что Греческая православная церковь призвала верующих оставаться дома до 11 апреля.

Член Священного Синода ПЦУ архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор в комментарии LB.ua сообщил, что на самом деле Синод Элладской церкви принял решение о переносе литургии Отдания Пасхи с дневного времени суток на ночное, чтобы люди хотя бы таким образом имели возможность посетить богослужение, которое происходит по пасхальному чину.

Отдание Пасхи совершается в среду 6-ой недели по Пасхе. В этот день заканчивается сорокадневное празднование Христова Воскресения, и верующие последний раз приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес!"

Сам праздник Воскресения Господня, уточнил архиерей ПЦУ, перенести невозможно, так как принцип расчета даты Пасхи установлен на 1-м Вселенском соборе (325 г.) и ни у одного другого церковного органа нет полномочий пересматривать это решение.

Архиепископ Евстратий (Зоря), комментируя сообщение о переносе празднования Пасхи в Греции, также отметил, что "Пасху никто не переносит", а речь идет о переносе пасхального богослужения.

"Решение Синода Церкви Греции заключается в том, что общее, открытое для всех без ограничений Пасхальное богослужение будет проведено в ночь с 26 на 27 мая по чину Пасхальной службы ... что эта служба будет совершена ночью - как и на Пасху", - написал архиерей в фейсбуке.

Он подчеркнул, что богослужения Страстной Седмицы и Пасхи будут совершаться, но в условиях карантина, что не позволит верующим лично принять в них участие.

"И чтобы те, кто смогут присоединиться к молитве только через трансляцию, не чувствовали себя обделенными - именно для них церковь Греции и отмечает, что в мае по старинке еще раз проведет пасхальную службу, но уже общедоступную", - добавил архиепископ Евстратий.

Отметим, что праздник Воскресенья Господнего (Пасху) христиане восточного обряда (православные) в 2020 отмечают 19 апреля.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Глава государства сообщил о подготовке проекта "Пасха дома".

В Православной церкви Украины заявили, что Священный Синод "будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян по мере приближения соответствующего времени".