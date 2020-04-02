Нетаньяху и ряд топ-чиновников Израиля отправили на карантин из-за подтверждения COVID-19 у министра здравоохранения

Карантин Нетаньяху после контактирования с другим больным чиновником завершился вчера.

Высшее руководство Израиля отправлено на карантин со 2 апреля после того, как министру здравоохранения Яакову Лицману был поставлен диагноз коронавирус. Об этом пишет The Jerusalem Post.

На карантине будут премьер-министр Биньямин Нетаньяху, глава Моссада Йосси Коэн, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.

"Министр здравоохранения чувствует себя хорошо", - говорится в заявлении ведомства.

Также самоизолируется глава медицинского центра Университета Хадасса профессор Зев Роштейн и глава службы общественного здравоохранения Сигал Садецкий. Они в последние несколько дней контактировали с Лицманом.

Сообщается, что Коэн будет изолирован в штаб-квартире Моссада, Лицман будет дома, Бар Симан-Тов будет в офисе в медицинском центре Шиба, в Тель-Хашомере, а Нетаньяху также самоизолируется дома.

Сообщается, что карантин Нетаньяху, на который он отправился после контактирования с другим зараженным чиновником, был завершен 1 апреля.

Напомним, что 31 марта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проверили на коронавирус после того, как у его советницы Ривки Палух выявили COVID-19. Врачи протестировали Нетаньяху дважды, коронавируса нового типа не обнаружили.